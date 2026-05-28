Trofeo Emilia Romagna al Villa Romiti è tempo di gara 1 | l' Aics sfida la Virtus Imola
Venerdì alle 21, al Villa Romiti di Forlì, si svolgerà Gara 1 della finale del Trofeo Emilia Romagna di basket. La partita vedrà affrontarsi la squadra di serie C dell’Aics Basket Forlì, guidata dall’allenatore Montuschi, e la Virtus Imola. La sfida rappresenta l’inizio della serie finale del torneo regionale.
Venerdì alle 21 il Villa Romiti di Forlì ospiterà Gara 1 di finale del Trofeo Emilia Romagna. La squadra della serie C dell’Aics Basket Forlì allenata da coach Montuschi che se la vedrà contro la Virtus Imola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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