A Imola è stata aperta la nuova sede del Banco Alimentare Emilia Romagna. La struttura serve a migliorare il coordinamento tra le organizzazioni benefiche e a rafforzare i legami con le imprese e i partner coinvolti nelle attività dell’ente. La sede si inserisce in un progetto di collaborazione e supporto alle iniziative di solidarietà sul territorio. La inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo del volontariato locale.

La nuova struttura non è soltanto uno spazio fisico, ma uno strumento per migliorare il coordinamento, rafforzare le relazioni e facilitare la collaborazione con le organizzazioni benefiche convenzionate, il mondo dell’impresa e i tanti partner che sostengono l’attività del Banco. «Siamo davvero felici che questo progetto, rimasto a lungo un sogno, sia finalmente diventato realtà – sottolinea Stefano Dalmonte, presidente della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna –Disporre di una sede più adeguata e strategicamente vicina al centro logistico di Imola permetterà a dipendenti e volontari di supportare ancora più efficacemente il lavoro delle organizzazioni convenzionate, sia a livello locale che regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imola, inaugura la nuova sede del Banco Alimentare Emilia Romagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

San Donato Val di Comino inaugura la nuova sede del Centro AnzianiÈ stata inaugurata la nuova sede del Centro Anziani in via Napoli, nel pieno centro storico del paese: un luogo rinnovato e accogliente, realizzato...

Leggi anche: Torre del Greco: il Movimento 5 Stelle inaugura la nuova sede con Giuseppe Conte

Banco Alimentare e No Sprechi. La Regione stanzia 190mila euroLa Regione ha stanziato più di 190mila euro per il Banco Alimentare e No Sprechi del circondario imolese per contrastare la povertà alimentare. Risorse importanti per sostenere le attività di recupero ... ilrestodelcarlino.it

Banco alimentare in prima linea. Torna la Colletta per i fragili: Imola città dal grande cuoreTornerà sabato 15 novembre anche a Imola, in scia all’appuntamento che coinvolge tutta la penisola giunto alla sua 29esima edizione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata ... ilrestodelcarlino.it