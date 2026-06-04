Roma Cesare Cremonini al Circo Massimo | strade chiuse e bus deviati

Da cdn.ilfaroonline.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato e domenica, in occasione di un concerto al Circo Massimo, le strade circostanti saranno chiuse e i percorsi degli autobus modificati. La manifestazione, prevista dalle 21, coinvolge anche lavori di allestimento e misure di sicurezza nell’area. Le variazioni alla viabilità saranno in vigore per entrambe le giornate e interesseranno le principali arterie attorno al sito. Le autorità hanno comunicato i percorsi alternativi e le deviazioni delle linee di trasporto pubblico.

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Roma, 4 giugno 2026 – Sabato e domenica in occasione del concerto al Circo Massimo di Cesare Cremonini (in programma a partire dalle ore 21) la viabilità subirà alcune variazioni che terranno conto oltre che del doppio concerto anche degli allestimenti e della messa in sicurezza dell’area. Le chiusure. In particolare, le prime chiusure al traffico scatteranno da stasera: dalle 22, e fino a cessate necessità di lunedì, sono previste limitazioni al transito in via dei Cerchi, nella quasi totalità della strada, ovvero il tratto tra via di San Gregorio e via di San Teodoro. Dalle ore 20,30 di venerdì 5 giugno, e ancora sino a cessate esigenze di... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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