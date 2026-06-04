Roma Cesare Cremonini al Circo Massimo | strade chiuse e bus deviati

Notizia in breve

Sabato e domenica, in occasione di un concerto al Circo Massimo, le strade circostanti saranno chiuse e i percorsi degli autobus modificati. La manifestazione, prevista dalle 21, coinvolge anche lavori di allestimento e misure di sicurezza nell’area. Le variazioni alla viabilità saranno in vigore per entrambe le giornate e interesseranno le principali arterie attorno al sito. Le autorità hanno comunicato i percorsi alternativi e le deviazioni delle linee di trasporto pubblico.