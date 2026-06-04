Cremonini al Circo Massimo il 6 e 7 giugno | info bus e viabilità

Il cantante si esibirà al Circo Massimo il 6 e 7 giugno, con biglietti disponibili da oggi. Per l’evento sono stati organizzati servizi di bus dedicati e modifiche alla viabilità nella zona circostante. La data rappresenta un momento di grande afflusso di pubblico, con molte persone attese per assistere allo spettacolo. Le autorità hanno predisposto misure per gestire il traffico e facilitare l’accesso all’area.

C’è chi dice che per capire se un artista è diventato un “gigante” della musica italiana si debba guardare il numero di stadi riempiti. A Roma, però, c’è una prova del nove ancora più evidente: superare l’esame del Circo Massimo. Sabato 6 e domenica 7 giugno, il tempio della storia romana sarà tutto di Cesare Cremonini. Una doppietta sold-out che segna il ritorno nella Capitale dell’ex ragazzo di Bologna che vent’anni fa viaggiava su una “Vespa Special” e che oggi, con un repertorio di hit monumentali, si prende uno degli spazi più ambiti d’Italia. Per i fan sarà un weekend di grandi emozioni e canzoni a squarciagola; per la viabilità romana, invece, si preannuncia il classico fine settimana da bollino rosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cesare Cremonini commenta la doppia data al Circo Massimo del 6 e 7 Giugno 2026

Notizie e thread social correlati

Roma, Cesare Cremonini al Circo Massimo: strade chiuse e bus deviatiSabato e domenica, in occasione di un concerto al Circo Massimo, le strade circostanti saranno chiuse e i percorsi degli autobus modificati.

Torna a fiorire il Giardino delle Rose affacciato sul Circo Massimo a Roma, riapre fino al 14 giugnoDal 11 aprile al 14 giugno, il Roseto Comunale di Roma, situato sul Circo Massimo, è stato riaperto al pubblico.

Temi più discussi: Nel fine settimana doppio concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo: la mobilità; Al Circo Massimo doppio appuntamento con Cesare Cremonini: il piano viabilità; Cesare Cremonini al Circo Massimo, la possibile scaletta dei concerti di Roma; Circo Massimo invaso dai tir per il concerto di Cremonini: l'area archeologica trasformata in un gigantesco parcheggio.

Cremonini al Circo Massimo il 6 e 7 giugno, le prime chiusure da stasera. Modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico nel weekend, i concerti dalle 21 #ANSA x.com

Cremonini al Circo Massimo il 6 e 7 giugno, le prime chiusure da staseraSabato e domenica in occasione del concerto al Circo Massimo di Cesare Cremonini, in programma a partire dalle ore 21, la viabilità subirà alcune variazioni che terranno conto oltre che del doppio con ... ansa.it

Roma eventi weekend. Cesare Cremonini al Circo Massimo, Miyazaki al cinema e feste di street foodAlmamegretta al Casilino Sky Park, Piji presenta il suo album, la mostra Ansa al Parco della Musica e tanti appuntamenti di street food. Agenda ricca dal 4 al 7 giugno. DA SEGNARE ... ilmessaggero.it