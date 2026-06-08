Lily Red presenza il libro Be invincible Destino ribelle

Notizia in breve

Domenica 14 giugno alle 16.00, la libreria Ubik di Forlì organizza un firmacopie con Lily Red, autrice del nuovo romanzo “Be invincible. Destino ribelle”. L’evento si svolge presso la sede della libreria e permette ai lettori di incontrare l’autrice e ottenere copie autografate del libro. La presentazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.