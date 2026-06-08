Lily Red presenza il libro Be invincible Destino ribelle

Da forlitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno alle 16.00, la libreria Ubik di Forlì organizza un firmacopie con Lily Red, autrice del nuovo romanzo “Be invincible. Destino ribelle”. L’evento si svolge presso la sede della libreria e permette ai lettori di incontrare l’autrice e ottenere copie autografate del libro. La presentazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

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Domenica 14 giugno alle ore 16.00 la Libreria Ubik di Forlì ospita Lily Red per il firmacopie del suo nuovo romanzo “Be invincible. Destino ribelle”, pubblicato da Newton Compton. Dopo la trilogia dedicata alla storia d’amore tra Matthew Leblanc e Kelsey Cooper, l’autrice torna in libreria con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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