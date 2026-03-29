BE UNSTOPPABLE CUORI IN FRANTUMI di Lily Red – Recensione

Be Unstoppable. Cuori di Ghiaccio é il secondo libro della trilogia nata su Wattpad che segue la storia di Kelsey e Matthew, il romanzo é scritto da Lily Red e pubblicato da Newton Compton Editori. Se l’hai persa leggi la nostra recensione de primo volume: Be Unstoppable. Cuori di Ghiaccio Trama. Dopo le ultime, sconvolgenti rivelazioni, il rapporto tra Kelsey e Matthew non è mai stato più complicato. I segreti e le verità celate sono un ostacolo insormontabile e continua causa di frizione tra loro, che faticano a trovare la strada l’una del cuore dell’altro. Come se non bastasse, Matthew deve fare i conti con un padre che lo vorrebbe giocatore di hockey professionista e non medico, come invece lui desidera, e il peso delle aspettative è un macigno arduo da sopportare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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