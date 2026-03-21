Be Unstoppable. Cuori di Ghiaccio é il primo libro della trilogia nata su Wattpad che segue la storia di Kelsey e Matthew, il romanzo é scritto da Lily Red e pubblicato da Newton Compton Editori. Trama. Quando suo padre Marcus accetta l’incarico di rettore al Montréal College, Kelsey Cooper si ritrova a lasciare l’assolata California per studiare nel gelido Canada. Forte e combattiva, è pronta a raccogliere la nuova sfida che le riserva il futuro con ottimismo e tanti buoni propositi. Subito il primo giorno, però, si rende conto che il college è ostaggio della turbolenta squadra di hockey, che spadroneggia indisturbata tenendo in scacco studenti e insegnanti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - BE UNSTOPPABLE. CUORI DI GHIACCIO di Lily Red: Recensione

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