Licina convocato dalla Germania per l’Europeo U19 La Juve osserva | il piano per il suo futuro è già definito

Licina è stato convocato dalla Germania per l’Europeo U19. La Juventus ha già definito il suo piano di sviluppo e tiene d'occhio la situazione. La decisione sulla sua partecipazione con la prima squadra sarà presa a estate conclusa, dopo la valutazione del tecnico.

di Francesco Spagnolo Licina è stato convocato dalla Germania per l’Europeo U19. Il tedesco in estate partirà con la Prima Squadra e poi deciderà Spalletti. La Juventus continua a puntare su talenti di assoluta qualità. L’ultimo che ha impressionato è quello Adin Licina, giocatore della Juventus Next Gen, che ha appena ricevuto la chiamata dalla sua nazionale. Il calciatore è stato infatti inserito nella lista dei convocati della Germania U19 per i prossimi Campionati Europei di categoria, un riconoscimento che certifica l’incredibile percorso di crescita compiuto negli ultimi mesi in Italia. L’ascesa del tedesco non è affatto casuale, ma è il risultato di un’ottima seconda parte della stagione con i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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