Licina il giocatore della Juventus Next Gen non ha giocato con la Germania U19 contro l’Austria Tutti i dettagli

Il calciatore della Juventus Next Gen non ha preso parte alla partita tra la Germania U19 e l’Austria, rimanendo in panchina durante l’intero incontro. La sua assenza dalla lista dei titolari è stata confermata prima del calcio d’inizio, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni. La gara si è svolta con i giocatori disponibili, senza interventi o sostituzioni che coinvolgessero il calciatore in questione.

di Marco Baridon Licina non ha giocato con la sua Germania U19 contro l’Austria. Una scelta che ha portato il calciatore a restare in panchina. Il calcio giovanile europeo continua a regalare emozioni forti e indicazioni preziose per il futuro dei grandi club. L’ultima sfida tra Austria e Germania Under 19 non ha fatto eccezione, offrendo un match vibrante terminato con il punteggio di 2-3 a favore dei tedeschi. Tuttavia, oltre al risultato del campo, l’attenzione di molti osservatori e tifosi era rivolta alle scelte tecniche degli allenatori, con un occhio di riguardo per i talenti più cristallini dei rispettivi vivai. E gli occhi della Juventus erano puntati naturalmente su Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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