Koopmeiners sarà in campo con l’Olanda al Mondiale, nonostante una stagione sotto le aspettative alla Juventus. La convocazione arriva in un momento in cui il centrocampista ha affrontato difficoltà con il club italiano. La sua presenza nella rosa nazionale si conferma nonostante le sfide avute in campionato. Il suo futuro resta incerto, con ancora da definire il suo percorso in Italia dopo questa esperienza.

di Francesco Spagnolo Koopmeiners convocato dall’Olanda per il Mondiale nonostante una stagione davvero complicata con la Juventus. Il punto sul futuro. Il commissario tecnico Ronald Koeman ha sciolto le riserve e ha annunciato i convocati per i Mondiali: Koopmeiners è stato chiamato dall’Olanda nonostante una stagione con più ombre che luci con la maglia della Juventus. La stagione di Koopmeiners con la Juventus. A testimonianza delle difficoltà riscontrate, emergono in modo chiaro le statistiche Koopmeiners con i bianconeri in Serie A in questa stagione, che dipingono il quadro di un’annata vissuta spesso a scartamento ridotto. L’olandese ha collezionato un totale di 33 presenze, ma è partito come titolare solo in 18 occasioni, finendo per essere utilizzato frequentemente a gara in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners convocato dall’Olanda per il Mondiale, con la Juve una stagione al di sotto delle aspettative. Il punto sul suo futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Che sorpresa! De Roon convocato dall’Olanda per il Mondiale, torna in Oranje dopo due anniDe Roon torna in nazionale olandese dopo due anni, anche se il commissario tecnico aveva dichiarato che per lui la nazionale era un capitolo chiuso.

I convocati dell’Olanda per il Mondiale 2026: le scelte ufficiali di Koeman e la decisione su KoopmeinersIl commissario tecnico Ronald Koeman ha annunciato la lista definitiva di 26 calciatori convocati dai Paesi Bassi per i Mondiali 2026, che si...

Si parla di: Juventus, mai così pochi giocatori ai Mondiali: chi è stato convocato e chi è stato escluso dalla rosa per la Coppa del Mondo.

Noa Lang convocato per il Mondiale con l'Olanda. La lista di KoemanRonald Koeman ha reso ufficiale la lista dei 26 calciatori che rappresenteranno l’Olanda alla prossima Coppa del Mondo. Tra i nomi a sorpresa c’è quello di Noa Lang, giocatore di proprietà della SSC N ... msn.com

Juventus, Koopmeiners dalle esclusioni con l’Olanda alla chance con l’Inter: come può fare la differenza per TudorSettimana di alti e bassi per Teun Koopmeiners, che dopo aver ingoiato una doppia delusione con l’Olanda potrebbe ritrovarsi titolare nella gara più importante per la Juventus di questo inizio ... sport.virgilio.it