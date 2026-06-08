Licia Lanera incontra Maestrale magazine per la rassegna Oltremare
Venerdì 12 giugno 2026 alle 20, si svolgerà presso il Mamaluna Soul Beach a Mola di Bari un evento della rassegna Oltremare, con un incontro dedicato a Licia Lanera. L’attrice, regista e autrice, nota nel teatro contemporaneo italiano, sarà ospite di Maestrale magazine. L’appuntamento prevede un dialogo con il pubblico e si inserisce nel ciclo di incontri dell’iniziativa culturale.
Venerdì 12 giugno 2026 alle ore 20, presso il Mamaluna Soul Beach (Via Morelli E. Silvati 19, Mola di Bari), nell’ambito della rassegna Oltremare, si terrà un incontro con Licia Lanera, attrice, regista e autrice tra le figure più autorevoli del teatro contemporaneo italiano. L’artista dialogherà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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