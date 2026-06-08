Licia Lanera incontra Maestrale magazine per la rassegna Oltremare

Notizia in breve

Venerdì 12 giugno 2026 alle 20, si svolgerà presso il Mamaluna Soul Beach a Mola di Bari un evento della rassegna Oltremare, con un incontro dedicato a Licia Lanera. L’attrice, regista e autrice, nota nel teatro contemporaneo italiano, sarà ospite di Maestrale magazine. L’appuntamento prevede un dialogo con il pubblico e si inserisce nel ciclo di incontri dell’iniziativa culturale.