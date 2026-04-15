Licia Lanera a teatro con James

Dopo il successo di Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, Premio Ubu 2025 per il Miglior testo non originale, Licia Lanera torna a Bologna con la sua compagnia per presentare il nuovo spettacolo corale James, in scena al Teatro Arena del Sole il 17 e 18 aprile. Lanera, anche interprete.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Fiabe nere e disturbanti: Licia Lanera torna con il suo nuovo spettacoloTorna al CISIM di Lido Adriano Licia Lanera regista, attrice e autrice, ha vinto il Premio Ubu 2025 per il Miglior Testo non originale Altri...

Temi più discussi: Il mio teatro che mescola realtà e finzione; Fiabe nere e disturbanti: Licia Lanera torna con il suo nuovo spettacolo; Fragileresistente de Il turno di notte. Il teatro come pratica di libertà; Festival Bellandi 2026.

Licia Lanera con il progetto The Black’s Tales TourThe Black’s Tales Tour è uno spettacolo in cui le icone delle fiabe piano piano si sgretolano, fino a diventare la realtà stessa, la più feroce, la più fallimentare ... ravennaedintorni.it

Il mio teatro che mescola realtà e finzioneLicia Lanera con ’James’, all’Arena del Sole venerdì e sabato. Sul palco le prove di uno spettacolo spalancano le porte all’anima ... msn.com

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