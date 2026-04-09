Fiabe nere e disturbanti | Licia Lanera torna con il suo nuovo spettacolo

Licia Lanera torna a rappresentare uno spettacolo al CISIM di Lido Adriano. La regista, attrice e autrice ha recentemente ricevuto il Premio Ubu 2025 per il Miglior Testo non originale con l’opera “Altri libertini” di Pier Vittorio Tondelli. Il nuovo lavoro si presenta come una narrazione di fiabe nere e disturbanti, che verrà portata in scena in questa location.