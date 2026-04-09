Fiabe nere e disturbanti | Licia Lanera torna con il suo nuovo spettacolo
Licia Lanera torna a rappresentare uno spettacolo al CISIM di Lido Adriano. La regista, attrice e autrice ha recentemente ricevuto il Premio Ubu 2025 per il Miglior Testo non originale con l’opera “Altri libertini” di Pier Vittorio Tondelli. Il nuovo lavoro si presenta come una narrazione di fiabe nere e disturbanti, che verrà portata in scena in questa location.
Torna al CISIM di Lido Adriano Licia Lanera regista, attrice e autrice, ha vinto il Premio Ubu 2025 per il Miglior Testo non originale Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli. Torna a Ravenna il 12 Aprile al CISIM con The Black’s Tales Tour, spettacolo intenso e disturbante che riscrive le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Con la carabina: l’incubo pluripremiato di Licia Lanera
Leggi anche: I grandi compositori da piccoli! Mario Margiotta torna ad Acquaviva con il suo nuovo spettacolo musicale