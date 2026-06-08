Liceo del Made in Italy | il CNDDU denuncia il rischio di distorsione

Il CNDDU ha segnalato preoccupazioni riguardo al nuovo Liceo del Made in Italy, evidenziando il rischio di distorsioni nel suo funzionamento. Si chiede chi stia gestendo i coordinamenti del progetto e si sottolinea che i docenti con il codice A-46 sono stati esclusi dalle attività progettuali. La questione riguarda anche eventuali decisioni che potrebbero influenzare l’organizzazione e l’implementazione del percorso scolastico.

Chi sta gestendo i coordinamenti del nuovo Liceo del Made in Italy? Perché i docenti A-46 vengono esclusi dalle attività progettuali? Quali anomalie territoriali segnala il CNDDU nelle scuole del Mezzogiorno? Come influisce la mancanza di mobilità sul benessere dei docenti esperti??? In Breve Marginalizzazione docenti classe A-46 nelle funzioni di coordinamento e orientamento scolastico. Anomalie gestione incarichi concentrate prevalentemente nelle regioni del Mezzogiorno. Richies . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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