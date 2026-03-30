Scuola flop del Liceo del Made in Italy | solo 9 iscritti in tutto il Trentino

Per l’anno scolastico 20262027, il Liceo del Made in Italy nel Trentino ha registrato solo nove iscrizioni complessive. Questo dato, che si riferisce all’intera provincia, ha suscitato reazioni politiche e ha riportato al centro del dibattito la validità dell’offerta formativa offerta dall’istituto.

Il dato è secco, difficile da interpretare: nove iscritti in tutto il Trentino. È questo il bilancio del Liceo del Made in Italy per l’anno scolastico 20262027, numeri che accendono lo scontro politico e riportano al centro il tema dell’efficacia dell’offerta formativa. A puntare il dito sono i consiglieri provinciali Francesca Parolari, Lucia Maestri, Michele Malfer e Paola Demagri, che parlano senza mezzi termini di “Scuola, Liceo del Made in Italy: la cronaca di un fallimento annunciato. Solo 9 iscritti in tutto il Trentino.” I dati ufficiali dell’Anagrafe Unica dello Studente, aggiornati al 27 febbraio 2026, certificano un calo rispetto all’anno precedente, quando gli iscritti erano già pochi: undici. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Scuola, flop del Liceo del Made in Italy: solo 9 iscritti in tutto il Trentino Articoli correlati Dialogo tra scuola e impresa. Il liceo del Made in Italy come laboratorio educativoIl dialogo tra scuola, impresa e università prende forma concreta ai Licei "Giovanni da San Giovanni", dove il Liceo del Made in Italy si afferma... Leggi anche: C’era una volta solo il Classico. Ora il Mamiani apre nuove frontiere. Decolla il liceo del Made in Italy Aggiornamenti e notizie su Scuola flop del Liceo del Made in Italy... Temi più discussi: Scuola, flop del Liceo del Made in Italy: solo 9 iscritti in tutto il Trentino; Liceo Made in Italy, un flop: solo nove iscrizioni. Le minoranze: Naufragio educativo; Honsell (Open), ‘il modello 4+2 è un ritorno al passato classista della scuola’. Liceo del Made in Italy Carlo Porta apripistaNasce il liceo del Made in Italy sotto l’ala dell’istituto Carlo Porta. È la prima scuola pubblica milanese ad aprire questo indirizzo ed è anche il primo indirizzo - a livello lombardo - declinato ... ilgiorno.it Al Nordio di Trieste il Liceo del Made in ItalyArriva anche in Friuli Venezia Giulia il Liceo del Made in Italy. A offrirlo sarà il Liceo artistico Nordio di Trieste, unico in regione, con un percorso pensato per valorizzare le eccellenze del ... rainews.it “Cronaca di un fallimento annunciato: il Liceo del Made in Italy e l'ostinata negazione della realtà” - facebook.com facebook