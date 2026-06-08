Docenti A-46 ai margini il CNDDU attacca | Liceo del Made in Italy tradito

Notizia in breve

Il CNDDU ha denunciato che i docenti dell’A-46 sono stati messi ai margini, accusando il liceo del Made in Italy di essere stato tradito. La questione non riguarda solo le condizioni lavorative, ma anche la possibile alterazione dell’impianto culturale del percorso di studio. La protesta si concentra sulla percezione di una modifica non autorizzata del progetto originario, che comprometterebbe l’identità e gli obiettivi formativi del liceo. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.