Docenti A-46 ai margini il CNDDU attacca | Liceo del Made in Italy tradito
Il CNDDU ha denunciato che i docenti dell’A-46 sono stati messi ai margini, accusando il liceo del Made in Italy di essere stato tradito. La questione non riguarda solo le condizioni lavorative, ma anche la possibile alterazione dell’impianto culturale del percorso di studio. La protesta si concentra sulla percezione di una modifica non autorizzata del progetto originario, che comprometterebbe l’identità e gli obiettivi formativi del liceo. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.
Non solo un problema sindacale, ma una potenziale “storpiatura” dell’impianto culturale del Liceo del Made in Italy. A lanciare l’allarme è il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, che in un documento firmato dal presidente Romano Pesavento mette sotto accusa la persistente marginalizzazione della classe di concorso A-46 (Discipline giuridiche ed economiche). Una professionalità che, paradossalmente, il legislatore ha posto al centro del nuovo percorso scolastico proprio per la sua capacità di saldare educazione alla legalità, cultura d’impresa e conoscenza delle istituzioni. Secondo quanto ricostruito dal... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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