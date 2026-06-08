Nel 2022, l’invasione russa dell’Ucraina ha provocato un grave crisi energetica in Europa. In quel periodo, sono stati osservati aumenti significativi dei prezzi della benzina, attribuiti anche alle politiche adottate dai governi. Le dichiarazioni pubbliche di alcuni leader hanno suggerito una possibile responsabilità condivisa negli incrementi di prezzo, con riferimenti a decisioni prese a livello politico. La crisi ha avuto ripercussioni sui costi dei carburanti e sulle tariffe per i consumatori.

di Simona Abbate* Era il 2022 quando l’attacco della Russia all’Ucraina ha gettato l’Europa nel caos energetico. Sono passati solo quattro anni e siamo di nuovo allo stesso punto: una crisi internazionale fa salire i prezzi, famiglie e imprese pagano il conto, mentre le compagnie del petrolio e del gas trasformano l’instabilità globale in nuovi profitti. Non è una fatalità. È il risultato di una dipendenza costruita e difesa per anni: quella dai combustibili fossili, dalle importazioni di gas e petrolio e da un modello energetico che ci espone a guerra, ricatto e tensione geopolitica. La gente comune sta pagando con la propria vita per guerre che non ha iniziato, mentre le compagnie petrolifere continuano a trarre profitto sulle spalle di cittadini e cittadine che pagano la crisi energetica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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