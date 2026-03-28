Un meme che riprende le parole “L’ho fatto io!” di un ex presidente torna a circolare nelle stazioni di servizio negli Stati Uniti, questa volta con un tono diverso. La scena si ripete: clienti che si scattano selfie con le pompe di benzina, mentre sui social si diffonde nuovamente il video. La diffusione del meme risale a qualche settimana fa, ma ora è tornato a diventare virale.

Una forma di protesta già vista torna a colorare le stazioni di servizio americane, ma con un protagonista diverso. Gli adesivi con la scritta “L’ho fatto io” e l’indice puntato verso il prezzo del carburante, che dalla fine del 2021 mostravano il volto di Joe Biden, sono riapparsi sulle pompe di benzina degli Stati Uniti. Questa volta, però, a campeggiare sugli sticker è il presidente Donald Trump. Il fenomeno si sta diffondendo rapidamente sia fisicamente, presso le stazioni di servizio di tutto il paese, sia virtualmente attraverso i social media. Video e immagini di persone che applicano questi adesivi hanno iniziato a circolare ampiamente online, riaccendendo un dibattito che sembrava appartenere al passato recente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “L’ho fatto io!”: il meme di Trump sulle pompe di benzina torna virale, ma stavolta la beffa è tutta per lui

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