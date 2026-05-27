Le facce di Meloni e Trump sulle pompe di benzina | L' ho fatto io Con il mio supporto

"L'ho fatto io", dice lui, indicando i prezzi del carburante. "Con il mio supporto", ribatte lei. Ma cosa ci fanno le facce di Giorgia Meloni e Donald Trump sulle pompe di benzina? Da venerdì scorso, i volontari di Greenpeace Italia stanno attaccando alle pompe di carburante di tutta Italia. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi Governo italiano, noi per la pace

Notizie e thread social correlati

“L’ho fatto io!”: il meme di Trump sulle pompe di benzina torna virale, ma stavolta la beffa è tutta per luiUn meme che riprende le parole “L’ho fatto io!” di un ex presidente torna a circolare nelle stazioni di servizio negli Stati Uniti, questa volta con...

“Ho fatto le valigie e sono andata via di casa, io voglio un figlio ma mio marito no. Ho tentato il suicidio, il bisturi mi ha salvato”: così Francesca CiprianiFrancesca Cipriani ha raccontato di aver fatto le valigie e aver lasciato la casa con l’intenzione di avere un figlio, ma suo marito non condivideva...

Temi più discussi: Meloni all'assemblea di Confindustria: L'Ue un gigante burocratico, faccia meno e meglio. Serve un cambio di passo. E non ho cambiato idea sulle spese per la difesa; Meloni e Confindustria sognano il nucleare, ma le imprese chiedono più rinnovabili subito; Modena-Milano, cos’è il perdono Vannacci e Salvini contro Meloni; Bruxelles faccia meno, ma lo faccia meglio: e Meloni all'assemblea di Confindustria riallaccia il filo con gli imprenditori.

AUGIAS non fece le stesse facce quando LANDINI (anzichè fare una velata allusione) dette della CORTIGIANA, ovvero della PUTT@NA alla Premier MELONI... #AUGIAS doppio-standard di SINISTRA x.com

Modena-Milano, cos’è il perdono Vannacci e Salvini contro MeloniCaro Merlo, il ragazzo milanese che abbraccia il suo accoltellatore, la turista tedesca che invita tutti noi (modenesi, italiani) a non sentirci in colpa per quello che le è successo. Non solo il ... repubblica.it

Cambio di strategia. Meloni, parla. Ma in Cdm volano stracci tra Giuli e SalviniLibera da Trump attacca Israele sulla Flotilla e risponde su (quasi) tutto. I suoi: È pronta a metterci la faccia, come sempre ... huffingtonpost.it