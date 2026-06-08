L' ex area ferrovie di via Santa Cecilia la Regione esclude la valutazione ambientale

La Regione ha deciso che il “Piano Particolareggiato Esecutivo del Progetto Integrato per la Ristrutturazione e Riqualificazione Urbana dell’Area Stazione Marittima — Santa Cecilia” non necessita di una valutazione ambientale strategica (VAS). Questa decisione riguarda l’area ex ferrovie di via Santa Cecilia. La valutazione ha escluso l’obbligo di approfondimenti ambientali, ritenendo che il progetto non comporti impatti significativi sull’ambiente.

Parere di non assoggettabilità a Vas, valutazione ambientale strategica, del “Piano Particolareggiato Esecutivo del Progetto Integrato per la Ristrutturazione e Riqualificazione Urbana dell’Area Stazione Marittima — Santa Cecilia”. E' quanto ha stabilito l'assessorato regionale a Territorio e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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