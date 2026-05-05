Campagna Lupia | No all' agrivoltaico Serve la Valutazione di Impatto Ambientale

Il Comune di Campagna Lupia ha manifestato un parere sfavorevole riguardo al progetto agrivoltaico da 16,95 megawatt previsto nel territorio. L’amministrazione comunale ha richiesto che l’intervento venga sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (Via), evidenziando la necessità di valutare più approfonditamente le implicazioni ambientali dell’opera prima di procedere. La posizione è stata comunicata ufficialmente alle autorità competenti.

Il Comune di Campagna Lupia ha espresso un parere non favorevole al progetto agrivoltaico da 16,95 MW, chiedendo che l’intervento venga sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (Via). Una posizione che, sottolinea il sindaco Alberto Natin, nasce dalla necessità di approfondire in modo più.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Ancona misura l’impatto delle scelte pubbliche sui giovani: al via la Valutazione di Impatto GenerazionaleANCONA - Misurare in modo preventivo gli effetti delle scelte pubbliche sui giovani tra i 14 e i 35 anni e sulle opportunità future della città: il... Leggi anche: Porta Sud, depositato il piano urbanistico: al via la valutazione ambientale Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Campagna Lupia: No all'agrivoltaico. Serve la Valutazione di Impatto Ambientale; Mira e Campagna Lupia contestano il progetto agrivoltaico da 24 ettari; Riapre completamente rinnovato l'ufficio postale di Campagna Lupia; Frontale fra auto, una capotta: morta una 35enne, un ferito grave. Romea, il sindaco di Campagna Lupia: «Il raddoppio delle corsie migliorerebbe la sicurezza in un tratto trafficato e tra i più pericolosi di tutta la statale»CAMPAGNA LUPIA - «Bene il raddoppio delle corsie sulla Romea, purché venga fatto nel lato est, inglobando già le rotonde, per non danneggiare le nostre frazioni». Dopo l'annuncio da parte della ... ilgazzettino.it Manca poco... LOVA in FESTA Festa dello Sport Lova Campagna Lupia VE...tutti pronti Giovedì 30 aprile 2026.. live band Faccia da MAX, Festa dello Sport Lova...tutto il resto è game over.... - facebook.com facebook