Lettori | La beffa della differenziata | 300 euro di multa a chi paga mille euro di Tari per un errore da nulla

Notizia in breve

Un residente ha ricevuto una multa di 300 euro per un errore minimo nella gestione dei rifiuti, pur pagando circa 1.000 euro di Tari annui. La vicenda è stata raccontata sui social, con il residente che ha descritto di aver depositato il sacchetto dell’indifferenziata davanti al condominio secondo le consuete abitudini. La multa è stata contestata, evidenziando una discrepanza tra l’entità dell’errore e la sanzione applicata.