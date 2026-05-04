Paga due euro per evitare la multa di 120 euro | Sms non proviene da Gtt

Negli ultimi giorni, è stato segnalato un aumento di messaggi sms che affermano di provenire da un ente di trasporto locale, ma che in realtà sono falsi o ingannevoli. Questi messaggi indicano di aver commesso irregolarità con biglietti o abbonamenti e offrono soluzioni a pagamento per evitare sanzioni più salate. La società di trasporto ha diffuso un avviso per chiarire che i messaggi non sono ufficiali e invita alla massima cautela.

Gruppo Torinese Trasporti segnala la diffusione di messaggi sms non ufficiali e ingannevoli riguardanti presunte irregolarità da sanare relative a titoli di viaggio (abbonamenti, biglietti, Tap&Go) e abbonamenti per la sosta. “Si precisa che tali comunicazioni non provengono da GTT e si invitano.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terni, getta rifiuti in strada per evitare la raccolta differenziata: multa da 4500 euro Pesca illegale nel Lario, multa da 51 euro per 120 pesci rubati: "Sanzione irrisoria, servono regole più severe"La pesca di frodo approda in Commissione Agricoltura: il sottosegretario lecchese Mauro Piazza chiede sanzioni più dure per proteggere il Coregone... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Reggio Emilia, truffa da 10mila euro per incontrare Achille Lauro: due denunce; Mitur, buon andamento del turismo anche per le festività primaverili; Lavoratori delle pulizie, paga anche sotto i due euro; Alstom , raggiunto l'accordo con i sindacati: L'azienda paga per il rientro a casa nei weekend: biglietti del treno e un bonus da 350 euro per il volo. Sequestro della casa per chi non paga il mantenimento ai figli Con la riforma Cartabia il mancato versamento dell'assegno permette il sequestro dei beni senza... - facebook.com facebook L’accostamento tra Meloni e Mussolini fatto dallo storico dell’arte Tomasi Montanari è il più stupido che si possa fare. La scorciatoia con cui il campo largo può perdere elezioni che potrebbe vincere. L’ho già scritto : la “caccia alle streghe” nelle urne non paga x.com