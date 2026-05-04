Paga due euro per evitare la multa di 120 euro | Sms non proviene da Gtt

Da torinotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, è stato segnalato un aumento di messaggi sms che affermano di provenire da un ente di trasporto locale, ma che in realtà sono falsi o ingannevoli. Questi messaggi indicano di aver commesso irregolarità con biglietti o abbonamenti e offrono soluzioni a pagamento per evitare sanzioni più salate. La società di trasporto ha diffuso un avviso per chiarire che i messaggi non sono ufficiali e invita alla massima cautela.

Gruppo Torinese Trasporti segnala la diffusione di messaggi sms non ufficiali e ingannevoli riguardanti presunte irregolarità da sanare relative a titoli di viaggio (abbonamenti, biglietti, Tap&Go) e abbonamenti per la sosta. “Si precisa che tali comunicazioni non provengono da GTT e si invitano.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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