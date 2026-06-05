Dal 6 al 12 giugno, il Papa Leone XIV sarà in Spagna, visitando Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Con lui ci saranno il re e la regina, accompagnati dalle principesse Leonor e Sofia. La visita include incontri ufficiali e cerimonie religiose in diverse località del paese. La presenza del Papa si svolgerà in vari luoghi pubblici e religiosi, con eventi programmati in diverse città.

Papa Leone XIV ha scelto la Spagna per il suo quarto viaggio apostolico, che si terrà dal 6 al 12 giugno tra Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Ad accoglierlo a Madrid, sabato 6 giugno, ci sarà la famiglia reale spagnola al completo, comprese la principessa Leonor, erede al trono, e l’infanta Sofia. Leonor e Sofia di Spagna per la prima volta davanti al papa. Per loro si tratta della prima volta in cui incontrato un papa da adulte, con ruoli istituzionali ben definiti all’interno della famiglia reale. Dopo averlo accolto insieme a re Felipe e alla regina Letizia parteciperanno alla grande Messa prevista in plaza de Cibeles, il tutto seguendo un protocollo rigidissimo. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Papa Leone XIV sarà in Spagna dal 6 al 12 giugno: con re Felipe e Letizia ci saranno anche le principesse Leonor e Sofia. Il video

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