L’erede ridotta su Canale 5 | la mossa a sorpresa di Mediaset

L’erede è tra le serie tv andate in onda questa estate su Canale 5, con le vicende di Serhat che hanno attirato più di 1,5 milioni di spettatori.

L'erede è tra le serie tv che hanno debuttato nel periodo estivo sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Serhat hanno totalizzato oltre 1 milione e mezzo di telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. In queste ore, i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato una variazione d'orario per quanto concerne la messa in onda della dizi turca. Scendendo nei dettagli, L'erede accorcerà la propria durata a partire da venerdì 12 giugno. La serie tv non finirà più alle 00:45 ma alle 00:10. Un taglio di circa 35 minuti che permetterà al pubblico di non stancarsi durante la visione dello sceneggiato. L'erede andrà in onda con puntate ridotte di circa 35 minuti a partire da venerdì 12 giugno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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