La forza di una si allunga su Canale 5 | la mossa a sorpresa di Mediaset

Una delle serie tv turche più seguite dal pubblico italiano sta trovando spazio su Canale 5, grazie a una mossa inaspettata di Mediaset. La serie, incentrata sulla figura di una donna forte, sta conquistando gli spettatori con le sue trame avvincenti e i personaggi ben caratterizzati. La trasmissione si inserisce nel palinsesto della rete, suscitando grande interesse tra gli appassionati di fiction straniere.

La forza di una donna è tra le serie tv turche che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Bahar, Ceyda ed Arif collezionano ascolti clamorosi sui teleschermi di Canale 5. Proprio per questo grande successo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di effettuare un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans della dizi turca. Scendendo nei dettagli, La forza di una donna andrà in onda con una maxi puntata la prossima domenica 12 aprile. La puntata andrà in onda dalle ore 15:15 fino alle 16:30 quando prenderà la linea Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin posticiperà il suo orario d'inizio di mezz'ora per permettere la messa in onda della serie tv. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La forza di una si allunga su Canale 5: la mossa a sorpresa di Mediaset Leggi anche: La forza di una donna, la mossa di Mediaset: cambio Sorpresa a La forza di una donna, la decisione di Canale 5 per sabato 14 febbraioUn pomeriggio che promette emozioni, colpi di scena e un piccolo “regalo” per il pubblico più affezionato. Temi più discussi: La forza di una donna: Le trame dal 6 all'11 aprile Video; La forza di una donna 3, perché non va in onda oggi 6 aprile; La forza di una donna 3, anticipazioni 5 aprile: Sirin riconosce gli orecchini; La forza di una donna: Una nuova missione per Bahar Video. La forza di una donna anticipazioni 13-18 aprile 2026: Ceyda teme di perdere Arda, Sirin accusa BaharNuovi sviluppi nelle puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 nel daytime pomeridiano. Nella settimana dal 13 al 18 aprile 2026, le tensioni tra i protagonisti si intensificano, ... ilmessaggero.it La forza di una donna, il finale: quando e come finisce la soap di Canale 5? Dove vedremo le ultime puntate?Come finisce La forza di una donna? Quando va in onda l'ultimo episodio su Canale 5? Tutte le news sulla serie tv turca Mediaset. superguidatv.it 9 aprile 2026 - Canale (Cuneo) In Località Stanteri di Valpone, tra vigne di Arneis e fiori, ecco una originale e ridipinta chiesetta di Santa Maria Ausiliatrice con sedia gigante per ammirare il panorama. - facebook.com facebook Finisce con l’auto in un canale nel Novarese, muore il 58enne Davide Mafezzoni x.com