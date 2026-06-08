Léopards | appello a Tshisekedi per i Mondiali di Lumumba

Notizia in breve

I giocatori della nazionale di calcio dei Léopards non possono scendere in campo a causa di documenti mancanti o non validi. La questione si è trasformata in un problema diplomatico, con un appello rivolto al presidente del paese affinché intervenga. La mancata partecipazione ai Mondiali di Lumumba dipende da questioni amministrative legate ai permessi e alle certificazioni dei giocatori. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, con richieste di chiarimenti e interventi ufficiali.