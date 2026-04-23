Mondiali 2026 appello di Zampolli a Trump per il ripescaggio dell’Italia

In vista dei Mondiali 2026, si sono intensificati i dibattiti sulla composizione delle squadre partecipanti. Un rappresentante ha inviato un appello all’ex presidente degli Stati Uniti, chiedendo il ripescaggio dell’Italia, mentre la FIFA sta valutando la possibilità di sostituire l’Iran con un’altra nazionale. Le decisioni ufficiali sono attese nei prossimi mesi, mentre nel frattempo si susseguono proposte e richieste da diversi attori coinvolti.

Un’idea che fa discutere e che intreccia sport e politica internazionale.Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, ha lanciato un appello diretto a Donald Trump e al presidente della FIFA, Gianni Infantino, proponendo il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026. L’ipotesi nasce dalla possibile esclusione dell’Iran e punta sul prestigio storico degli azzurri, quattro volte campioni del mondo. La partecipazione della nazionale iraniana resta incertaa causa delle tensioni internazionali con gli Stati Uniti, solo temporaneamente allentate da una tregua. La situazione politica potrebbe influenzare direttamente la presenza della selezione asiatica al torneo che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mondiali 2026, appello di Zampolli a Trump per il ripescaggio dell’Italia Notizie correlate Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell’alto inviato Paolo ZampolliFabio Zampolli è l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti che ha "suggerito" al numero uno della FIFA di ripescare l'Italia nei Mondiali... “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran”, l’appello dell’inviato Usa Zampolli a Trump(Adnkronos) – 'Appello' a Donald Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 che si... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Italia ai Mondiali al posto dell'Iran, l'appello dell'inviato Usa Zampolli a Trump; I conti di Meloni non tornano, navi italiane per Hormuz, l'appello per gli azzurri ai Mondiali al posto dell'Iran e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Mondiali 2026, si fa strada l’ipotesi ripescaggio dell’Italia. La Fifa valuta spareggio a quattro squadre; Giornata della Terra 2026, come salvare il pianeta in tavola. Frutta e verdura tra i cibi più ‘sprecati’. Calcio, Italia ai Mondiali grazie alla guerra? L'iniziativa dell'inviato di TrumpAppello a Donald Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 che si ... iltempo.it Italia ripescata ai Mondiali 2026? | Gli Azzurri negli Usa per riavvicinare Trump e Meloni (oggi 23 aprile)Lo sport e la politica si intrecciano molto spesso: la storia è piena di esempi di questo genere, in particolare alle Olimpiadi ma naturalmente anche nel calcio, che d’altronde è lo sport più popolare ... ilsussidiario.net L’Italia ai Mondiali del 2026 al posto dell’Iran: una mossa che potrebbe aiutare a ricucire lo strappo che si è creato recentemente tra Donald Trump e la nostra presidente del Consiglio dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in corso. È la richiest - facebook.com facebook «L'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran» x.com