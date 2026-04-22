Un invito rivolta a Donald Trump e al presidente della Fifa a riconsiderare l’ammissione dell’Italia ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L’appello viene dall’inviato degli Stati Uniti, che ha chiesto un ripescaggio a favore dell’Italia, al posto dell’Iran, coinvolgendo le autorità sportive e politiche interessate. La questione riguarda le candidature e le decisioni sulla partecipazione delle nazionali ai prossimi tornei mondiali.

(Adnkronos) – 'Appello' a Donald Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L'autore dell'iniziativa è Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti in Italia. "Ho suggerito a Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, che l'Italia sostituisca l'Iran ai Mondiali", dice al Financial Times. Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli azzurri in un torneo ospitato dagli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno il prestigio necessario per giustificare la loro inclusione" nel torneo al via l'11 giugno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Italia ripescata? Inviato di Trump (Zampolli) propone gli azzurri al posto dell'Iran ai Mondiali: «L'ho chiesto al presidente della Fifa Infantino»Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con...

Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran: quali speranze reali ci sono?Il presidente federale Gravina starebbe inviando un dossier alla FIFA per chiedere la partecipazione dell’Italia in luogo dell’Iran.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Zampolli, inviato Usa in Italia: Ho chiesto a Fifa e Trump di riammettere gli azzurri ai Mondiali; Italia ai Mondiali al posto dell'Iran, l'appello dell'inviato Usa Zampolli a Trump; Zampolli: Ho chiesto a Trump di ripescare l’Italia ai Mondiali di calcio al posto dell’Iran; Italia ripescata? Inviato di Trump (Zampolli) propone gli azzurri al posto dell'Iran ai Mondiali: L'ho chiesto al presidente della Fifa...

Zampolli, inviato USA in Italia: Ho chiesto a Fifa e Trump di riammettere gli azzurri ai MondialiL’indiscrezione del Financial Times: Fuori l’Iran ... msn.com

Italia ripescata? Inviato di Trump (Zampolli) propone gli azzurri al posto dell'Iran ai Mondiali: «L'ho chiesto al presidente della Fifa Infantino»Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia per i prossimi Mondiali in programma a giugno in ... msn.com

L’ex modella brasiliana Amanda Ungaro accusa l’inviato speciale di Trump Zampolli di averla abusata sessualmente e fisicamente. Zampolli da agente di modelle portò negli Usa anche l’allora modella Melania Trump. Segui #Report ora in diretta su #Rai3 x.com

Report. . Le accuse dell’ex modella brasiliana contro Paolo Zampolli, l’inviato speciale di Trump L’ex modella brasiliana Amanda Ungaro accusa l’inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli, di averla abusata sessualmente e fisicamente. Zampolli è l’uo - facebook.com facebook