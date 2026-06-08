Lenzuola a tema e gigantografie ovunque | l' albergo della Costa d' Avorio è virale!
Le camere dell’albergo in Costa d’Avorio sono decorate con lenzuola a tema e gigantografie di giocatori. Il video condiviso sui social mostra le stanze allestite per la squadra nazionale, con dettagli visivi evidenti. La struttura ha attirato l’attenzione online, diventando virale. Nicolas Pepe, calciatore ivoriano, ha pubblicato il video, mostrando gli interni delle camere. La diffusione online ha coinvolto numerosi utenti, generando discussioni sui dettagli dell’allestimento.
Il calciatore della Costa d'Avorio Nicolas Pepe ha mostrato sui social i dettagli delle camere da letto della struttura che ospiterà la sua nazionale in vista dei Mondiali: il video è virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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