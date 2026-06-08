Lenzuola a tema e gigantografie ovunque | l' albergo della Costa d' Avorio è virale!

Da gazzetta.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le camere dell’albergo in Costa d’Avorio sono decorate con lenzuola a tema e gigantografie di giocatori. Il video condiviso sui social mostra le stanze allestite per la squadra nazionale, con dettagli visivi evidenti. La struttura ha attirato l’attenzione online, diventando virale. Nicolas Pepe, calciatore ivoriano, ha pubblicato il video, mostrando gli interni delle camere. La diffusione online ha coinvolto numerosi utenti, generando discussioni sui dettagli dell’allestimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il calciatore della Costa d'Avorio Nicolas Pepe ha mostrato sui social i dettagli delle camere da letto della struttura che ospiterà la sua nazionale in vista dei Mondiali: il video è virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lenzuola a tema e gigantografie ovunque l albergo della costa d avorio 232 virale
© Gazzetta.it - Lenzuola a tema e gigantografie ovunque: l'albergo della Costa d'Avorio è virale!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Francia-Costa d’Avorio: formazioni, statistiche e anticipazioni per il riscaldamento della Coppa del MondoIl difensore centrale dell'Arsenal William Saliba ha subito un aggravamento di un infortunio alla schiena durante la finale di Champions League...

Francia vs Costa d’Avorio: confermate le formazioni per lo scontro di riscaldamento della Coppa del Mondo con Mbappe, Olise e Cherki titolariLa Francia ha ufficializzato le formazioni per l’amichevole contro la Costa d’Avorio, in programma questa sera.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web