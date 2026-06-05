La Francia ha ufficializzato le formazioni per l’amichevole contro la Costa d’Avorio, in programma questa sera. Tra i titolari figurano Mbappé, Olise e Cherki. La partita rappresenta l’ultimo incontro in casa prima della partenza per il Nord America, dove prenderà parte alla fase finale del torneo mondiale. La formazione francese comprende diversi giocatori già impiegati nelle qualificazioni, con alcuni giovani inseriti tra le scelte principali.

2026-06-04 20:23:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La Francia giocherà l’ultima partita in casa prima di partire per il Nord America per la Coppa del Mondo la prossima settimana. Les Bleus stanno cercando di raggiungere tre finali consecutive al torneo e si stanno preparando nel miglior modo possibile per essere all’altezza del loro titolo di favoriti per vincere il famoso trofeo. Lo scontro contro la Costa d’Avorio, squadra del Gruppo E, costituirà una dura prova per gli uomini di Didier Deschamps, ma vorranno superarla se vogliono arrivare fino in fondo quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Francia vs Costa d’Avorio: confermate le formazioni per lo scontro di riscaldamento della Coppa del Mondo con Mbappe, Olise e Cherki titolari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francia-Costa d’Avorio: formazioni, statistiche e anticipazioni per il riscaldamento della Coppa del MondoIl difensore centrale dell'Arsenal William Saliba ha subito un aggravamento di un infortunio alla schiena durante la finale di Champions League...

Leggi anche: Francia – Costa d’Avorio 1-2: resoconto, risultato e gol mentre il vincitore di Diallo stupisce Mbappe e compagni prima della Coppa del Mondo

Temi più discussi: Coppa del Mondo FIFA 2026, tutti i dettagli e le informazioni sui Mondiali in Canada-Usa-Messico; Mondiali 2026: calendario completo, tutte le partite con orario italiano, dove vedere in diretta tv e streaming · Calcio; Norvegia - Francia in Diretta Streaming | DAZN IT; Gironi Mondiali 2026: partite, orari e statistiche della giornata 1.

[Di Marzio] Bonny cambia nazionalità: giocherà la Coppa del Mondo con la Costa d'Avorio. La FIFA ha annunciato il cambio di nazionalità del giocatore dell'Inter, che aveva giocatoper la Francia fino al livello U21. reddit

Sportitalia (@tvdellosport) / Posts / X x.com

Pronostici Francia - Costa d'Avorio: favoriti a caccia del successoIn questo articolo si possono trovare i pronostici Francia - Costa d'Avorio, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

Calendario TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Costa d'Avorio: dirette streaming, canali, date e orari delle partiteIn chiaro:NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) e l’emittente pubblica RTI trasmetteranno le partite più importanti e tutti gli incontri della nazionale ivoriana. Per vedere tutte le 104 partite, New Wo ... goal.com