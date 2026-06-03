Francia-Costa d’Avorio | formazioni statistiche e anticipazioni per il riscaldamento della Coppa del Mondo

Il difensore centrale dell'Arsenal William Saliba ha subito un aggravamento di un infortunio alla schiena durante la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L'incidente si è verificato la settimana scorsa, mentre Saliba era in campo. La notizia ha attirato molta attenzione sui social e tra gli appassionati di calcio. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata del recupero o sulle conseguenze per le prossime partite.

2026-06-03 16:36:00 Il web non parla d’altro: Il difensore centrale dell’Arsenal William Saliba ha aggravato un persistente infortunio alla schiena mentre giocava contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League della scorsa settimana. Rimane un dubbio critico per il torneo stesso ed è definitivamente escluso da questo incontro di riscaldamento, lasciando un enorme vuoto nella difesa di Deschamps. Dayot Upamecano ancorerà la difesa, con Ibrahima Konaté ampiamente previsto che entrerà nell’XI titolare mentre cerca un nuovo club. Più in alto sul campo, Rayan Cherki del Manchester City dovrebbe avere un’occasione d’oro per consolidare il suo posto nei piani del torneo di Deschamps, iniziando dal ruolo di numero 10 dietro Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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