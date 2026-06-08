Legnini nuovo sindaco di Chieti D' Alessandro IV - Casa Riformista | Marsilio ha perso politicamente

Da chietitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo sindaco di Chieti è stato eletto dopo le elezioni comunali. D'Alessandro, candidato di Italia Viva e Casa Riformista, ha ottenuto la vittoria. D'Alessandro ha affermato che l'ex presidente della regione ha perso politicamente, mentre lui ha subito una sconfitta elettorale. Ha inoltre criticato Marsilio per aver politicizzato la gara, coinvolgendo anche la presidente del consiglio, Giorgia Meloni.

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“Sicari ha perso elettoralmente, Marsilio ha perso politicamente. Ha voluto politicizzare una competizione locale coinvolgendo anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Attorno a Giovanni Legnini e a questa vittoria parte il secondo tempo del centrosinistra abruzzese e punta dritto alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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