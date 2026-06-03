Chieti esclusa dal collegamento di Tua con l' aeroporto Marsilio ha di nuovo tradito la città | l' attacco di D' Alessandro

Notizia in breve

Il servizio di collegamento tra l’aeroporto e Chieti non è stato incluso nel nuovo piano di Tua. La decisione ha sollevato polemiche tra i rappresentanti locali, che accusano l’amministrazione regionale di aver escluso la città. L’annuncio ufficiale non prevede fermate a Chieti, lasciando la città senza collegamenti diretti con l’aeroporto. La questione è stata sollevata pubblicamente da un esponente politico del centrodestra.