Chieti esclusa dal collegamento di Tua con l' aeroporto Marsilio ha di nuovo tradito la città | l' attacco di D' Alessandro

Da chietitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il servizio di collegamento tra l’aeroporto e Chieti non è stato incluso nel nuovo piano di Tua. La decisione ha sollevato polemiche tra i rappresentanti locali, che accusano l’amministrazione regionale di aver escluso la città. L’annuncio ufficiale non prevede fermate a Chieti, lasciando la città senza collegamenti diretti con l’aeroporto. La questione è stata sollevata pubblicamente da un esponente politico del centrodestra.

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"La città di Chieti viene esclusa dal nuovo servizio Tua di collegamento con l'aeroporto d'Abruzzo. I tre moschettieri del centrodestra diranno qualcosa? Marsilio ha tradito ancora Chieti". L'accusa arriva da Camillo D'Alessandro, presidente regionale di IV-Casa riformista, sul nuovo servizio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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