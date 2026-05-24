Il governatore ha rivolto insulti a Ferrara e Legnini, scatenando la reazione di Luciano D'Alfonso. Il sindaco uscente ha risposto con dure parole, criticando aspramente i commenti del presidente della regione. La polemica è diventata pubblica, con D'Alfonso che ha definito le dichiarazioni del governatore come offensive e inaccettabili. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, senza ulteriori sviluppi legali o ufficiali.

? Punti chiave Chi ha scatenato la reazione durissima di Luciano D'Alfonso?. Come ha reagito il sindaco uscente agli insulti del Governatore?. Perché D'Alfonso accusa Marsilio di voler distogliere l'attenzione dai programmi?. Quali conseguenze elettorali avranno questi attacchi personali a Chieti?.? In Breve D'Alfonso cita 103 milioni di euro di debiti sanitari regionali accumulati.. Legnini ha ricoperto ruoli di vicepresidente CSM e sottosegretario di Stato.. Marsilio aveva precedentemente definito sciacalli alcuni consiglieri dell'opposizione a L'Aquila.. Ferrara è un medico specializzato in clinica medica e urgenze pronto soccorso.. A Chieti, il Presidente della Regione Marsilio ha scatenato una polemica accesa dopo aver rivolto insulti diretti al sindaco uscente Diego Ferrara e al candidato Giovanni Legnini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, Marsilio insulta Ferrara e Legnini: la dura critica di D’Alfonso

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