Legnini è il nuovo sindaco di Chieti | Grazie alla città ora subito al lavoro per Chieti

Il nuovo sindaco di Chieti ha ricevuto il risultato elettorale e ha ringraziato i cittadini per avergli affidato la guida della città per i prossimi cinque anni. Dopo la vittoria, ha dichiarato di essere pronto a iniziare subito il suo mandato, ringraziando ancora una volta la comunità per la fiducia riposta. La proclamazione è avvenuta ufficialmente, segnando l’inizio del nuovo mandato amministrativo.

“Grazie, Chieti. E grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno scelto di affidarmi la responsabilità di guidare la nostra città nei prossimi cinque anni. Accolgo questo risultato con gratitudine, emozione e con la piena consapevolezza dell'impegno che ci attende”. Così Giovanni Legnini, neo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legnini al ballottaggio: “Grazie alla città per la fiducia, ora serve una grande mobilitazione per costruire insieme il futuro di Chieti"Giovanni Legnini ha ringraziato la città per la fiducia ricevuta, dopo aver ottenuto il secondo risultato più voti nel primo turno delle elezioni.

Giovanni Legnini è il nuovo sindaco di Chieti: sconfitto al ballottaggio il centrodestra riunitoA un'ora e mezza dalla chiusura dei seggi, è certo che Giovanni Legnini sarà il nuovo sindaco di Chieti, dopo aver sconfitto al ballottaggio il...

Temi più discussi: Chieti si prepara al ballottaggio tra Legnini e Sicari: tutto quello che c'è da sapere sul voto del 7 e 8 giugno; Elezioni comunali 2026. A Chieti è ballottaggio: sfida tra Legnini e Sicari; Chieti riflette, domenica e lunedì 43.393 cittadini potranno scegliere il nuovo sindaco tra Legnini e Sicari; Ballottaggio a Chieti oggi: la città sceglie il nuovo sindaco tra Legnini e Sicari.

Di nuovo alle urne oggi e domani per il #ballottaggio a #Chieti. La sfida finale è tra Giovanni #Legnini (csx) e Cristiano #Sicari (cdx), su entrambi l'ombra dell’astensiosimo. Alle 12 di oggi l’affluenza è stata del 14,6% in leggera flessione rispetto al primo turno. x.com

Legnini nuovo sindaco di Chieti con il 52,2%Ora è ufficiale. Giovanni Legnini è il nuovo sindaco di Chieti con il 52,27% delle preferenze, pari a 12.345 voti. L'ex vicepresidente del Csm ha avuto la meglio sullo sfidante del centrodestra Cristi ... ansa.it

ELEZIONI/ GIOVANNI LEGNINI E' IL NUOVO SINDACO DI CHIETI PER POCO PIU' DI MILLE VOTIGiovanni Legnini è il nuovo sindaco di Chieti. L’ex commissario straordinario per la ricostruzione e già vicepresidente del Csm si è imposto nettamente al ballottaggio contro Cristiano Sicari, mantene ... certastampa.it