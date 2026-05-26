Legnini al ballottaggio | Grazie alla città per la fiducia ora serve una grande mobilitazione per costruire insieme il futuro di Chieti

Giovanni Legnini ha ringraziato la città per la fiducia ricevuta, dopo aver ottenuto il secondo risultato più voti nel primo turno delle elezioni. Ora si prepara al ballottaggio in programma il 7 e 8 giugno contro un altro candidato. Ha invitato alla mobilitazione collettiva per costruire il futuro della città, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per il secondo turno.

Dopo aver sfiorato la vittoria al primo turno, Giovanni Legnini guarda al ballottaggio del 7 e 8 giugno contro Cristiano Sicari con grande fiducia. “Andiamo al ballottaggio forti di un largo consenso e di una grande unità. Voglio ringraziare innanzitutto le elettrici e gli elettori per la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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