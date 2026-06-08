Legnini è il nuovo sindaco di Chieti commenti bipartisan sull' esito del ballottaggio

Giovanni Legnini è stato eletto sindaco di Chieti dopo il ballottaggio. La sua vittoria è stata definita “bella e netta” da diverse fonti, che hanno espresso anche auguri per il suo mandato. La sua squadra di candidati ha ottenuto il sostegno di vari schieramenti politici, mentre la città si prepara a un nuovo indirizzo amministrativo. La comunicazione ufficiale ha confermato i risultati e il trasferimento di poteri.

“È una bella vittoria, una bella e netta vittoria quella di Giovanni Legnini a Chieti. Auguri a lui, alla sua squadra di candidate e candidati e alla città per il suo futuro”. Lo dichiara il senatore del Partito Democratico Michele Fina, commentando l’esito del ballottaggio nel capoluogo teatino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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