Lega verso lo ' spacchettamento' Salvini leader nazionale e Zaia coordinatore del partito al Nord Italia - RETROSCENA

La Lega si sta organizzando per un rinnovamento interno, con Salvini come leader nazionale e Zaia come coordinatore del Nord Italia. La strategia prevede uno “spacchettamento” del partito, con l’obiettivo di rinnovare le strutture e rafforzare la presenza territoriale. La nuova configurazione potrebbe essere annunciata già nel prossimo futuro, senza specificare una data precisa. Il cambiamento mira a rendere più efficace l’azione politica e a consolidare il ruolo del partito a livello locale e nazionale.

La Lega si starebbe preparando a cambiare volto e la data potrebbe essere quella del prossimo mercoledì 10 giugno, quando avrà luogo il prossimo consiglio federale La Lega va verso lo "spacchettamento" con Salvini che rimane leader nazionale e Zaia pronto ad assumere la carica di coordinare d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Salvini e Piantedosi chiudono il meeting della Lega a Rivisondoli - 25/01/2026

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