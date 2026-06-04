Il governatore del Veneto ha rifiutato le cariche proposte dal segretario della Lega, inviando un messaggio di sfiducia verso la leadership nazionale. La decisione avviene in un momento di tensione tra i due esponenti del partito, con Zaia che preferisce mantenere la propria autonomia. La questione ha attirato l’attenzione sui possibili nuovi leader del movimento dei Tuareg, anche se i dettagli sui loro ruoli e identità non sono stati precisati.

Perché Zaia rifiuta le cariche proposte da Salvini? Chi sono i nuovi leader che guidano il movimento dei Tuareg? Come può Vannacci puntare alla presidenza del Consiglio? Quali strategie usa Zaia per agire indipendentemente dalla Lega??? In Breve Salvini propone a Zaia il ruolo di portavoce del Nord con Giorgetti Vannacci punta alla presidenza del Consiglio attirando imprenditori come Carmelo Caruso Zaia usa il podcast Il Fienile per una propaganda autonoma dal partito Alberto Stef . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega, Zaia rifiuta le cariche: sfiducia aperta verso Salvini

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