Salvini ha scelto di concentrare gli sforzi in provincia di Treviso e nel territorio amministrato dal governatore Zaia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della Lega nel Nord. La strategia mira a recuperare consensi tra i rappresentanti locali e a consolidare il rapporto con le strutture regionali. La decisione di puntare su questa area deriva dalla volontà di rafforzare il partito in un’area chiave, dove la Lega ha storicamente radici profonde.

? Punti chiave Come potrà Salvini gestire il malcontento dei quadri veneti?. Perché la segreteria ha scelto proprio il territorio di Zaia?. Chi riuscirà a mediare tra la linea nazionale e le autonomie?. Quali conseguenze avrà questo incontro sulla stabilità del partito?.? In Breve Convention prevista per i giorni 4 e 5 luglio a Treviso. Presenza di Luca Zaia per mediare con le basi venete. Partecipazione del Doge per sottolineare l'identità culturale locale. Obiettivo contenimento dissenso correnti regionali nel cuore del Veneto.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La crescita economica del 0,2% nel primo trimestre 2026 offre un contesto favorevole alle strategie di consolidamento politico della Lega nel Nord Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega, Salvini punta su Treviso e Zaia per ricucire il Nord

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mini-rimpasto Governo, Salvini: “Lega ha piena fiducia in Meloni”, poi frena su Zaia al posto di Urso: “Ora non si cambia”Il leader della Lega ha dichiarato che il partito ripone piena fiducia nel governo guidato dalla presidente del Consiglio, commentando anche il...

Lega, Salvini: “Zaia e Marina Berlusconi? Non so di nessun incontro”Matteo Salvini ha dichiarato di non essere a conoscenza di un incontro tra l'ex presidente di Regione Veneto e Marina Berlusconi, come riportato da...

Temi più discussi: Manovra al verde. Mancano sette mesi, ma il governo è già nel panico (di A. Raimo); La Giornata Parlamentare. Salvini evoca il voto anticipato e poi ritratta. Sulla flotilla l'Italia pretende le scuse di Israele; Omicidio in Stazione, da Renzi a Salvini è polemica sulla sicurezza: Dal governo solo propaganda; Il campo largo sfila per Venezia, il centrodestra punta su Reggio Calabria.

Le proposte della #Lega sono appoggiate dagli italiani, speriamo che gli alleati sostengano le richieste di Salvini su #cittadinanza e permesso di soggiorno a punti. Basta con i delinquenti stranieri, non meritano di stare in Italia! x.com

Vannacci e Salvini contro Mediaset, frecciate a Marina, Pier Silvio Berlusconi: acque agitate nel centrodestraVannacci e Salvini non hanno risparmiato critiche a Mediaset: le parole dell'ex leghista su Marina Berlusconi e sulla tv guidata da Pier Silvio ... virgilio.it

Al summit dei Patrioti Salvini punta su Bardella e lancia ultimatum all’Ue. Lega fredda sulla remigrazioneIl tempismo non è stato dei migliori. Il suo amico stretto Viktor Orbán ha perso la guida dell’Ungheria dopo 16 anni. E allora Matteo Salvini ieri, riunendo il federale della Lega con all’ordine del ... ilfoglio.it