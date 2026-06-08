La Lega ha annunciato l’adesione di quattro sindaci, tra cui uno proveniente da una provincia del sud Italia. La formazione politica prosegue così la sua strategia di espansione a livello locale, coinvolgendo amministratori e rappresentanti istituzionali. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale senza indicazioni su nomi specifici o dettagli aggiuntivi. La campagna di radicamento territoriale si intensifica con queste nuove adesioni.

Tempo di lettura: 2 minuti La Lega continua la sua campagna di radicamento nei territori e mette a segno una nuova operazione politica tra amministratori locali e rappresentanti istituzionali. Il coordinatore regionale del partito, Gianpiero Zinzi, ha ufficializzato l’adesione di quattro sindaci campani e di un esponente di riferimento del centrodestra casertano, rafforzando ulteriormente la presenza del Carroccio nelle province della regione. Tra i nomi che spiccano c’è quello di Pasquale Viscusi, sindaco di Frasso Telesino e consigliere provinciale di Benevento; e Sonia Alfano, sindaco di San Cipriano Picentino. Un passaggio politico che segna anche l’uscita da Fratelli d’Italia e che conferma indiscrezioni e movimenti che avevamo già anticipato nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lega, nuove adesioni al Carroccio: quattro sindaci, c’è un sannita

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