Tensione Lega-Fi Carroccio vuole uscita Patto per azzurri è provocazione

La tensione tra la Lega e Forza Italia si fa sentire, con la Lega che chiede ufficialmente di uscire dal Patto federale. Per gli azzurri, questa richiesta rappresenta una provocazione. Nel frattempo, il governo sta proseguendo i lavori sul decreto legato alla festività del Primo Maggio. La situazione desta attenzione tra le forze politiche, mentre le discussioni si intensificano.

Roma, 27 apr. (askanews) – Mentre il governo è al lavoro sul cosiddetto decreto Primo Maggio (atteso domani in Cdm) e alla Camera sono iniziate le audizioni sul Documento di finanza pubblica (domani è atteso il ministro Giorgetti) in maggioranza si dibatte sul Patto europeo di stabilità, con linee notevolmente differenti, in particolare tra Lega e Forza Italia. L’uscita dal Patto di stabilità, secondo Claudio Borghi, senatore ‘falco’ della Lega, “ormai è una teoria abbastanza diffusa, noi lo diciamo da tempo e ora cominciano ad accorgersene in tanti. Il nuovo patto di Stabilità è un po’ migliore del precedente ma è il solito discorso: vuoi due pugni invece che uno? Meglio uno, certo, ma se posso evitare di prendere un pugno in faccia me lo evito.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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