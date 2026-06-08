Lega Gian Paolo Gobbo | Triumvirato e Zaia al vertice? Dipende da lui Ma bisogna restare uniti
Il partito ha deciso di modificare il proprio statuto, mantenendo Matteo Salvini come segretario. In discussione c’è anche la possibilità di un triumvirato e un ruolo di Zaia a un vertice interno, ma tutto dipende dalla volontà dell’attuale leader. Il messaggio ufficiale sottolinea comunque l’importanza di mantenere l’unità tra i membri del partito.
Punto primo: si cambia lo statuto del partito. Punto secondo: Matteo Salvini resta segretario della Lega (per la precisione Lega per Salvini premier). Punto terzo: Luca Zaia diventa non vicesegretario del Capitano, ma segretario della Lega (quella di cui sopra) per il Nord. Il modello è quello della Csu bavarese, con via Bellerio che fa da “cerniera”, Zaia che comanda al Nord e magari un terzo (Claudio Durigon, ma non è detto) come responsabile per il Sud. Finirà così? Gian Paolo Gobbo, 77 anni, già sindaco di Treviso, già presidente e poi segretario della Lega-Liga Veneta, oggi componente del consiglio federale del Carroccio assieme a Bepi... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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