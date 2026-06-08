Il partito ha deciso di modificare il proprio statuto, mantenendo Matteo Salvini come segretario. In discussione c’è anche la possibilità di un triumvirato e un ruolo di Zaia a un vertice interno, ma tutto dipende dalla volontà dell’attuale leader. Il messaggio ufficiale sottolinea comunque l’importanza di mantenere l’unità tra i membri del partito.

Punto primo: si cambia lo statuto del partito. Punto secondo: Matteo Salvini resta segretario della Lega (per la precisione Lega per Salvini premier). Punto terzo: Luca Zaia diventa non vicesegretario del Capitano, ma segretario della Lega (quella di cui sopra) per il Nord. Il modello è quello della Csu bavarese, con via Bellerio che fa da “cerniera”, Zaia che comanda al Nord e magari un terzo (Claudio Durigon, ma non è detto) come responsabile per il Sud. Finirà così? Gian Paolo Gobbo, 77 anni, già sindaco di Treviso, già presidente e poi segretario della Lega-Liga Veneta, oggi componente del consiglio federale del Carroccio assieme a Bepi... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Lega, Gian Paolo Gobbo: «Triumvirato e Zaia al vertice? Dipende da lui. Ma bisogna restare uniti»

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