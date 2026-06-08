La Curia di Lecce ha vietato le sfilate di moda, eventi promozionali e manifestazioni fuori contesto in piazza Duomo. Da ora in poi, gli eventi devono rispettare la natura del luogo, senza attività che non siano compatibili con l’ambiente religioso e storico. La decisione riguarda l’accesso e l’organizzazione di iniziative che si svolgono nello spazio pubblico, con l’obiettivo di tutelare il decoro e il rispetto della piazza.

Niente più sfilate di moda, eventi promozionali o manifestazioni estranee alla natura del luogo. Piazza Duomo, a Lecce, verso una regolamentazione dell’utilizzo degli spazi: la Curia infatti valutando l’introduzione di un regolamento che disciplini in maniera più rigorosa le attività ammesse in uno dei luoghi simbolo della città. L’obiettivo è quello di restituire piena dignità alla piazza, riservandola per appuntamenti spirituali, religiosi e culturali coerenti con la sua vocazione storica. La direzione appare già delineata. E in questa cornice Palazzo Carafa avrebbe ottenuto dalla Curia la disponibilità di una data per l’organizzazione di una manifestazione pubblica in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Lecce, stretta della Curia in piazza Duomo: «Stop agli eventi fuori contesto»

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