Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 tra Duomo e San Babila

Ogni anno, nell’ultima settimana di aprile, Milano si trasforma in un palcoscenico di eventi legati al Fuorisalone 2026, che si sviluppano tra le zone del Duomo e di San Babila. Durante questa settimana, vengono allestite numerose esposizioni, installazioni e mostre di design e architettura. Le iniziative coinvolgono aziende, studi di design e professionisti del settore, che presentano le loro novità e progetti in spazi temporanei o in location storiche della città.

Ogni anno, nell’ultima settimana di aprile, Milano smette di essere semplicemente una città e diventa qualcos’altro: una piattaforma di idee, un laboratorio collettivo, un palinsesto inesauribile di visioni che trasformano cortili, palazzi, gallerie e strade in spazi di incontro tra design, arte e cultura. Dal 20 al 26 aprile 2026, il Fuorisalone — il festival diffuso che accompagna il Salone del Mobile, in fiera a Rho-Pero dal 21 al 26 aprile — invade ogni quartiere della città con oltre mille eventi tra mostre, installazioni, presentazioni e aperture straordinarie. Il tema scelto da Fuorisalone.it per questa edizione è “Essere Progetto”:...🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 tra Duomo e San Babila Notizie correlate Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartier BreraOgni aprile, Milano smette di essere una città e diventa qualcosa di più difficile da definire: un laboratorio, un teatro all’aperto, un palcoscenico... Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartiere 5VIE a MilanoC’è un angolo di Milano dove il tempo sembra essersi fermato e poi ripartito, come un vecchio orologio cui è stata data carica nuova. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Milano Design Week 2026: le prime anticipazioni del Durini Design District; Fuorisalone 2026 a Milano: guida agli eventi gratis; Salone Del Mobile Milano: Come Arrivare E Muoversi In Città; Möves: linee guida per la mobilità attiva. Presentato il piano per una Milano più vicina, sicura e vivibile. Con i militanti della Lega in Piazza Duomo mentre i centri socisli, a San Babila cercano gli scontri #Matone - facebook.com facebook L’architetto Massimo Roj illustra Camera, l’installazione in San Babila per la Design Week della settimana prossima x.com