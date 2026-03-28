Senato | a palazzo della Minerva lunga fila per ' Ecce Homo' di Antonello da Messina

A Palazzo della Minerva a Roma si è formata una lunga fila di visitatori in attesa di entrare nella mostra dedicata a “Ecce Homo” di Antonello da Messina. L'esposizione attira numerosi appassionati e curiosi, che si sono radunati davanti all'ingresso del palazzo. La presenza di una grande affluenza ha reso necessaria l'organizzazione per gestire l'afflusso di pubblico.

Lunga fila di visitatori a Palazzo della Minerva, a Roma, per la mostra “Ecce Homo” di Antonello da Messina. L’esposizione è stata inaugurata lo scorso giovedì dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Senato: a palazzo della Minerva lunga fila per 'Ecce Homo' di Antonello da Messina Articoli correlati L'Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposto in SenatoDal 27 marzo al 7 aprile l'opera verrà custodita nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. Mic, inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da MessinaSi è tenuta oggi a Roma, nella Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” di Palazzo della Minerva, la cerimonia di inaugurazione dell’esposizione... Approfondimenti e contenuti su Ecce Homo Temi più discussi: Inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina; L'Ecce Homo si svela: esposto al Senato il dipinto di Antonello da Messina; Il ministro Giuli vola a New York per l'Ecce Homo. L'opera sarà esposta in Senato per la Pasqua; Inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina. Senato: a palazzo della Minerva lunga fila per 'Ecce Homo' di Antonello da Messina(LaPresse) - Lunga fila di visitatori a Palazzo della Minerva, a Roma, per la mostra Ecce Homo di Antonello da Messina. L'esposizione è ... stream24.ilsole24ore.com L’Ecce Homo di Antonello torna in Italia. In mostra per 10 giorni a Roma al Palazzo della Minerva: ecco come vederloDal 27 marzo al 7 aprile 2026, il piccolo dipinto acquistato dallo Stato per quasi 15 milioni di dollari sarà esposto presso la Biblioteca del Senato a Palazzo della Minerva. Ingresso gratuito, senza ... artribune.com La scoperta della firma, il tema del dipinto frainteso come Ecce Homo, corrisponderebbe al rarissimo tema di Cristo in meditazione sulla Passione. Dipinto dal pittore italiano Giovanni Baglione, olio su tela, datato 1606 con dimensioni di “159x115 centimetri”, s - facebook.com facebook L’Ecce Homo di Antonello arriva a Roma. Per 10 giorni sarà possibile vederlo a Palazzo della Minerva, il piccolo dipinto acquistato dallo Stato per quasi 15 milioni di dollari sarà esposto nella Biblioteca del Senato, fino al 7 aprile. Ingresso gratuito x.com