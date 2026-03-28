Senato | a palazzo della Minerva lunga fila per ' Ecce Homo' di Antonello da Messina

Da lapresse.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo della Minerva a Roma si è formata una lunga fila di visitatori in attesa di entrare nella mostra dedicata a “Ecce Homo” di Antonello da Messina. L'esposizione attira numerosi appassionati e curiosi, che si sono radunati davanti all'ingresso del palazzo. La presenza di una grande affluenza ha reso necessaria l'organizzazione per gestire l'afflusso di pubblico.

Lunga fila di visitatori a Palazzo della Minerva, a Roma, per la mostra “Ecce Homo” di Antonello da Messina. L’esposizione è stata inaugurata lo scorso giovedì dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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