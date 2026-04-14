Ecce Homo di Antonello da Messina | ecco perché va a L’Aquila

L’opera “Ecce Homo” di Antonello da Messina sarà trasferita a L’Aquila, nonostante le richieste di restituzione provenienti da Messina. A metà febbraio, diverse figure del mondo culturale e professionale avevano sollecitato il rientro dell’opera nella città natale, ma la decisione era già stata presa in un’altra sede. Il trasferimento si concretizza senza coinvolgimento diretto delle comunità locali che avevano espresso il desiderio di riavere il quadro.

Altro che corsa aperta. Mentre a metà febbraio a Messina intellettuali, società civile, ma anche l’Ordine degli Architetti e persino l’Ordine dei Medici chiedevano che l’opera di Antonello tornasse “a casa”, la decisione era già stata presa lontano dallo Stretto e dalle sue aspettative. Senza appello. E a spuntarla non sono stati i grandi musei – la Galleria degli Uffizi o il Museo di Capodimonte, come pure si era ipotizzato – ma un’istituzione fuori dai circuiti turistici dominanti, proprio come il MuMe di Messina: il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila (MundA). Un museo che ha fatto la cosa più semplice e decisiva: muoversi per tempo, con una relazione tecnica dettagliata inviata alla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Ecce Homo” di Antonello da Messina: ecco perché va a L’Aquila L’Ecce Homo di Antonello da Messina a L’Aquila per anno Capitale cultura, l’annuncio di Giuli(Adnkronos) – L'’Ecce homo' di Antonello da Messina acquistato nei giorni scorsi dal ministero della Cultura arriverà a L'Aquila, città Capitale... L’Italia compra l’Ecce Homo di Antonello da Messina che cambiò la storia, il colpo segreto da 12 milioni all’asta di Sotheby’s: ecco perché quest’opera è così importanteRitirato dall'asta di Sotheby's a New York, il capolavoro del Quattrocento scoperto da Zeri entra nelle collezioni dello Stato. Temi più discussi: Ecce Homo di Antonello da Messina, la prima al Senato; A Cinque minuti l'opera Ecce Homo; Al Senato affluenza eccezionale per l'esposizione dell'Ecce Homo di Antonello da Messina; Ecce Homo di Antonello da Messina, prorogata la mostra a Roma. Ecce Homo di Antonello da Messina: ecco perché va a L’AquilaLa direttrice del Museo abruzzese spiega i contenuti della relazione che ha premiato la Capitale della Cultura 2026 ... gazzettadelsud.it L’Aquila casa dell’Ecce Homo, da Bruno Vespa il racconto dell’acquisto del capolavoro di Antonello da MessinaCinque Minuti ha dunque offerto al grande pubblico un approfondimento artistico, ma anche uno sguardo sulle nuove politiche culturali. laquilablog.it Persepolis. andreavanzo_composer · Soulmate x Amélie x Interstellar x Passacaglia. Da restauro fallito a fenomeno globale. L’“Ecce Homo” di Borja è la prova che anche un erroe può cambiare il destino di un paese. Persepolis – Napoli Via Morelli 30 / Vi - facebook.com facebook In Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina. Un capolavoro restituito all’Italia e ai cittadini, e che sta avendo uno straordinario successo di visitatori Ne abbiamo parlato con il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Cinque Minuti, il prog x.com