Un giovane di Caserta, appartenente a una famiglia di imprenditori del settore cave, è stato arrestato a Verona nell’ambito di un’indagine che riguarda accuse di sequestro di persona, lesioni, maltrattamenti, minacce e revenge porn. L’operazione segue le denunce presentate dall’ex fidanzata, che ha riferito di aver subito violenze e comportamenti intimidatori da parte dell’uomo. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

Un giovane casertano di una famiglia di imprenditori del settore cave è stato arrestato a Verona nell’ambito di un’inchiesta per sequestro di persona, lesioni, maltrattamenti, minacce e revenge porn. Un giovane appartenente a una nota famiglia di imprenditori casertani attiva nel settore delle cave è stato arrestato a Verona nell’ambito di un’inchiesta avviata dopo la denuncia della sua ex fidanzata. Le accuse a suo carico sono pesanti: sequestro di persona, lesioni, maltrattamenti, minacce e revenge porn. L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori sulla...🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Arrestato a Verona un giovane casertano: le accuse dell’ex fidanzata tra sequestro, violenze e revenge porn

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Violenza, minacce e revenge porn all'ex fidanzata, arrestato il figlio di LusertaÈ stato arrestato a Verona Luigi Luserta, giovane casertano appartenente a una nota famiglia di imprenditori attiva nel settore delle cave.

Caso Cocci, chiuse le indagini: accuse di revenge porn, violenza privata, diffamazionePrato, 18 marzo 2026 – La procura della Repubblica presso il tribunale di Prato comunica di aver concluso le investigazioni sul “caso Cocci”, e che è...

Argomenti più discussi: Tenta un furto di notte in centro a Verona: arrestato; San Bonifacio, 27enne viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna: arrestato; Verona, rapina con minacce e fuga tra il traffico: arrestato 22enne armato di coltello; Oltre un etto di droga e contanti nell’auto: maxi sequestro di cocaina e hashish a Rivalta sul Mincio.

Ci sono 481 comuni che hanno almeno un McDonald's in Italia! reddit

??Einundzwanzig (@CiChNe) / Posts / X x.com

Calci e pugni all’ex fidanzata, arrestato figlio di un noto imprenditore casertanoLuigi Luserta, proveniente da una famiglia molto nota nel settore delle cave, è stato arrestato a Verona. Lo scorso 5 aprile, in centro a Caserta, l’uomo avrebbe aggredito con violenza l’ex fidanzata. fanpage.it