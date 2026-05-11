Arrestato a Verona un giovane casertano | le accuse dell’ex fidanzata tra sequestro violenze e revenge porn

Da 2anews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di Caserta, appartenente a una famiglia di imprenditori del settore cave, è stato arrestato a Verona nell’ambito di un’indagine che riguarda accuse di sequestro di persona, lesioni, maltrattamenti, minacce e revenge porn. L’operazione segue le denunce presentate dall’ex fidanzata, che ha riferito di aver subito violenze e comportamenti intimidatori da parte dell’uomo. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

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Un giovane casertano di una famiglia di imprenditori del settore cave è stato arrestato a Verona nell’ambito di un’inchiesta per sequestro di persona, lesioni, maltrattamenti, minacce e revenge porn. Un giovane appartenente a una nota famiglia di imprenditori casertani attiva nel settore delle cave è stato arrestato a Verona nell’ambito di un’inchiesta avviata dopo la denuncia della sua ex fidanzata. Le accuse a suo carico sono pesanti: sequestro di persona, lesioni, maltrattamenti, minacce e revenge porn. L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori sulla...🔗 Leggi su 2anews.it

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