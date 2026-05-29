Una persona di 30 anni è stata arrestata durante un maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Casoria. La Guardia di Finanza ha scoperto un deposito contenente circa cinque tonnellate di sigarette illegali. L'operazione ha portato al sequestro del materiale e all'arresto dell’uomo, accusato di traffico illecito. Le autorità hanno sequestrato anche attrezzature utilizzate per il deposito e la conservazione delle sigarette.

Casoria, maxi sequestro della Guardia di Finanza: scoperto deposito con 5 tonnellate di sigarette di contrabbando. Blitz della Guardia di Finanza a Casoria, alle porte di Napoli, dove è stato individuato e sequestrato un deposito clandestino contenente circa cinque tonnellate di sigarette di contrabbando. L’operazione è scattata dopo il fermo di un furgone sospetto da parte dei militari del Gruppo Pronto Impiego. La fuga e il controllo. Il conducente, un 30enne, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo invertendo la marcia alla vista dei finanzieri. Il mezzo è stato comunque bloccato e sottoposto a perquisizione. Il dispositivo per eludere i controlli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Casoria, maxi sequestro di sigarette: arrestato 30enne della Guardia di Finanza

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